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UP Politics: 2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ के नारे से गरमाई यूपी की सियासत, लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

UP 2027 Polls: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लखनऊ में कुर्मी समाज की एकजुटता के होर्डिंग चर्चा में हैं। दो नवंबर को प्रस्तावित महापंचायत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठेगा।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 20, 2026

2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ के नारे के साथ 2 नवंबर को महापंचायत की तैयारी, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और डॉ. आरएस पटेल को एक मंच पर लाने की पहल (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ के नारे के साथ 2 नवंबर को महापंचायत की तैयारी, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और डॉ. आरएस पटेल को एक मंच पर लाने की पहल (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ में कुर्मी समाज की राजनीतिक एकजुटता को लेकर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर कुर्मी समाज की एकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग पर ‘2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ का नारा प्रमुखता से लिखा गया है। इसके साथ ही आगामी 2 नवंबर 2026 को लखनऊ में कुर्मी समाज की महापंचायत आयोजित करने की तैयारी का संदेश भी दिया गया है। इस अभियान के जरिए समाज को एकजुट करने, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की जा रही है।

राजधानी में होर्डिंग के जरिए एकजुटता का संदेश

लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग में कुर्मी समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की गई है। अभियान से जुड़े संदेशों में सामाजिक सम्मान, राजनीतिक हिस्सेदारी और समाज के सामूहिक हितों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। होर्डिंग पर लिखा नारा ‘अब सामाजिक ठेकेदारी नहीं, समाज का साथ चलेगा’ भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस नारे के जरिए अभियान से जुड़े लोग समाज के भीतर एकजुटता को बढ़ावा देने और सामूहिक नेतृत्व की भावना को आगे रखने का संदेश दे रहे हैं।

2 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत की तैयारी

अभियान से जुड़ी जानकारी के अनुसार, आगामी 2 नवंबर 2026 को राजधानी लखनऊ में कुर्मी समाज की महापंचायत आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को आमंत्रित करने की पहल की बात कही गई है। प्रस्तावित महापंचायत का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाना और सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना बताया जा रहा है। हालांकि, कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों की अंतिम सूची और उनकी सहभागिता की आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है।

कुर्मी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर अभियान

होर्डिंग पर ‘2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ का नारा प्रदेश की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहस को रेखांकित करता है। अभियान के माध्यम से कुर्मी समाज के राजनीतिक नेतृत्व और मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की मांग को सार्वजनिक चर्चा में लाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विभिन्न सामाजिक समूहों का समर्थन चुनावी समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में इस तरह के अभियान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक लामबंदी की दिशा में एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में देखे जा सकते हैं। हालांकि, इस अभियान का चुनावी प्रभाव कितना होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

अनुप्रिया, पल्लवी और डॉ. आरएस पटेल को एक मंच पर लाने की पहल

अभियान से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति ने अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और डॉ. आरएस पटेल को एक मंच पर लाने की पहल की है। इसका उद्देश्य अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े कुर्मी नेताओं के बीच संवाद और एकजुटता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। अभियान के तहत सभी राजनीतिक दलों से जुड़े कुर्मी नेताओं से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर समाज के हितों पर चर्चा करने की अपील की जा रही है। हालांकि, इन नेताओं की ओर से प्रस्तावित महापंचायत में भागीदारी को लेकर किसी आधिकारिक सहमति की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

जनजागरण अभियान के जरिए सामाजिक एकता पर जोर

कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की ओर से पोस्टरों और होर्डिंग के माध्यम से जनजागरण अभियान चलाने की बात कही गई है। इस पहल में समाज के लोगों को साझा मुद्दों पर एकजुट होने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी बात रखने और सामाजिक सम्मान के विषय को प्रमुखता देने का संदेश दिया जा रहा है। अभियान के जरिए यह भी अपील की जा रही है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में सक्रिय कुर्मी समाज के नेता संवाद का रास्ता अपनाएं और समाज से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक रूप से विचार करें।

2027 के चुनाव से पहले बढ़ सकती है राजनीतिक चर्चा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लखनऊ में दिखाई दे रही यह गतिविधि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर चर्चा को गति दे सकती है। प्रस्तावित महापंचायत में कितने संगठन और जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, किन मुद्दों पर सहमति बनती है और अभियान को समाज का कितना समर्थन मिलता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, होर्डिंग के जरिए कुर्मी समाज की एकता, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी का संदेश दिया जा रहा है। आगामी 2 नवंबर की प्रस्तावित महापंचायत इस अभियान की दिशा और उसके व्यापक प्रभाव को समझने के लिहाज से अहम मानी जा रही है।

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Updated on:

20 Oct 2026 01:53 pm

Published on:

20 Oct 2026 01:42 pm

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