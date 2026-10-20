UP Politics: 2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ के नारे से गरमाई यूपी की सियासत, लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी लखनऊ में कुर्मी समाज की राजनीतिक एकजुटता को लेकर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। शहर के कई प्रमुख स्थानों पर कुर्मी समाज की एकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग पर ‘2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री’ का नारा प्रमुखता से लिखा गया है। इसके साथ ही आगामी 2 नवंबर 2026 को लखनऊ में कुर्मी समाज की महापंचायत आयोजित करने की तैयारी का संदेश भी दिया गया है। इस अभियान के जरिए समाज को एकजुट करने, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की कोशिश की जा रही है।

