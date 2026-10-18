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कमता-चिनहट रोड पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, डग्गामार बस के साथ चार आर्टिगा पर कार्रवाई

Lucknow Traffic Police Seize One Bus: लखनऊ में अवैध डग्गामार वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। टीआई वेंकटेश्वर सिंह की टीम ने कमता-चिनहट मार्ग पर एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियां सीज कीं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 18, 2026

टीआई वेंकटेश्वर सिंह की कार्रवाई में एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया गया(फोटो सोर्स : Ritesh Singh ) 

टीआई वेंकटेश्वर सिंह की कार्रवाई में एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया गया(फोटो सोर्स : Ritesh Singh ) 

Traffic Police Action: राजधानी में अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कमता से चिनहट तिराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात निरीक्षक (टीआई) वेंकटेश्वर सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया। इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित वाहनों के जरिए सवारी ढोने वालों में हलचल मच गई है।

कमता-चिनहट मार्ग पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, कमता से चिनहट तिराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर डग्गामार बसों और अन्य वाहनों के संचालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस सक्रिय है। इसी दौरान टीआई वेंकटेश्वर सिंह ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया। कार्रवाई का उद्देश्य नियमों के विपरीत चल रहे वाहनों पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना बताया जा रहा है।

अवैध संचालन पर पुलिस की नजर

राजधानी के विभिन्न मार्गों पर यात्रियों को ढोने वाले वाहनों का संचालन परिवहन नियमों के अनुरूप होना जरूरी है। बिना आवश्यक अनुमति या निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों से सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस की ओर से अवैध डग्गामार बसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। कमता-चिनहट मार्ग पर हुई कार्रवाई के बाद अन्य स्थानों पर भी नियमों का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों की जांच किए जाने की संभावना है।

परिवहन व्यवस्था और राजस्व पर असर

अवैध रूप से संचालित डग्गामार वाहनों से परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान होने की आशंका रहती है। नियमों के तहत परमिट, पंजीकरण और अन्य जरूरी औपचारिकताओं का पालन करने वाले वाहन संचालकों की तुलना में नियमों से बचकर कारोबार करने वाले संचालकों को अनुचित लाभ मिल सकता है। इससे परिवहन व्यवस्था में असमानता पैदा होती है और सरकारी राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।

टीम के साथ अभियान जारी

टीआई वेंकटेश्वर सिंह और उनकी टीम की ओर से अवैध वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया जाना इसी अभियान का हिस्सा है। हालांकि, सीज किए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का सटीक आधार, परमिट की स्थिति और संबंधित धाराओं की जानकारी आधिकारिक पुष्टि के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

नियमों का पालन जरूरी

यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए व्यावसायिक वाहन संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। वाहन के दस्तावेज, परमिट और संचालन से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। कमता से चिनहट तिराहे के मार्ग पर हुई कार्रवाई के बाद अब देखना होगा कि अभियान के तहत आगे किन क्षेत्रों में जांच और कार्रवाई की जाती है।

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Updated on:

18 Oct 2026 04:10 pm

Published on:

18 Oct 2026 04:10 pm

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