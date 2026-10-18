कमता-चिनहट रोड पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, डग्गामार बस के साथ चार आर्टिगा पर कार्रवाई

Traffic Police Action: राजधानी में अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कमता से चिनहट तिराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात निरीक्षक (टीआई) वेंकटेश्वर सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक बस और चार आर्टिगा गाड़ियों को सीज किया। इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित वाहनों के जरिए सवारी ढोने वालों में हलचल मच गई है।