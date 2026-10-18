शारदीय नवरात्रि विशेष: आस्था बनेगी तरक्की का द्वार: विंध्य त्रिकोण से बदलेगी पर्यटन और रोजगार की तस्वीर,जानिए कैसे

Shardiya Navratri: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में धार्मिक पर्यटन का विस्तार नई पहचान बना रहा है। मां विंध्यवासिनी, मां काली खोह और मां अष्टभुजा मंदिरों को जोड़ने वाला पारंपरिक 'विंध्य त्रिकोण' अब प्रदेश में शक्तिपीठ पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। वर्ष 2025 में इन तीनों मंदिरों में करीब 1.84 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या लगभग 1.15 करोड़ थी। इस प्रकार दो वर्षों में दर्शनार्थियों की संख्या में करीब 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद के बीच प्रदेश सरकार का जोर मंदिरों के आसपास आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, संपर्क मार्गों के सुधार और धार्मिक यात्रा को व्यवस्थित बनाने पर है। उद्देश्य विंध्याचल को केवल दर्शन का केंद्र नहीं, बल्कि एक समग्र धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है।