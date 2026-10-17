प्रमोटर्स को यूपी-रेरा की राहत, QPR के लिए 10 दिन और मिले; डिजिटल हस्ताक्षर के बिना अधूरे रहेंगे प्रमाणपत्र

नई व्यवस्था के तहत QPR के साथ जमा किए जाने वाले तीन निर्धारित प्रमाणपत्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इनमें आर्किटेक्ट की ओर से जारी REG-1, इंजीनियर की ओर से जारी REG-2 और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की ओर से जारी REG-3 प्रमाणपत्र शामिल हैं। इन प्रमाणपत्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार DSC के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करके यूपी-रेरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस व्यवस्था में आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। प्रमोटर्स को इन तीनों पेशेवरों से संबंधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करने होंगे। इसके बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रमाणपत्रों पर आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षर मौजूद हों और उन्हें QPR के साथ सही तरीके से पोर्टल पर जमा किया जाए।