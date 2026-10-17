स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 डॉक्टर अपर निदेशक ग्रेड में पदोन्नत; दो जिलों के CMO को नई कमान

UP Doctor Promotion: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में शासन ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के 31 चिकित्साधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की है। इन अधिकारियों को लेवल-4 से लेवल-5 यानी अपर निदेशक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में चिकित्सा अनुभाग-2 की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया। पदोन्नति के साथ कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस फैसले को स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।