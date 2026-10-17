25 साल की सेवा, फिर भी स्थायी नौकरी नहीं! स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

राजधानी लखनऊ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित राजभवन कॉलोनी में उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद नियमित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और सरकार से स्थायी समाधान निकालने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। अपनी मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारी कई दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में वे स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर अपनी बात पहुंचाने पहुंचे।