17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

25 साल की सेवा, फिर भी स्थायी नौकरी नहीं! स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के आवास पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नियमितीकरण और एनएचएम की तर्ज पर ऑटो रिन्यूअल लागू करने की मांग उठाई।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 17, 2026

UP News

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक फोटो सोर्स- पत्रिका

राजधानी लखनऊ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन किया। हजरतगंज स्थित राजभवन कॉलोनी में उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारी बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद नियमित नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और सरकार से स्थायी समाधान निकालने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 से 25 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। अपनी मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारी कई दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में वे स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर अपनी बात पहुंचाने पहुंचे।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 12:05 pm

Published on:

17 Oct 2026 12:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 25 साल की सेवा, फिर भी स्थायी नौकरी नहीं! स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग

नियुक्ति की मांग को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

‘क्या मुख्यमंत्री, क्या गवर्नर, कोई मायने नहीं रखता था’, CM योगी बोले- माफिया पहले जिस जमीन पर पैर रखता था, वह उसकी हो जाती थी

सीएम योगी
लखनऊ

‘सत्ता की भूख में कर रहे प्रदर्शन’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले- मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं

up news
लखनऊ

‘राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए’, ओम प्रकाश राजभर बोले, ये हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं

Om Prakash Rajbhar
लखनऊ

‘रक्तबीज रूपी माफिया और दंगाइयों का था आतंक’, CM योगी बोले- आज महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी निडर होकर कर रहीं काम

CM YOGI
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.