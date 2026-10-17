68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग

नियुक्ति की मांग को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर प्रदर्शन किया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
teacher recruitment protest: उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में मांगों से जुड़े पोस्टर लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों ने घंटी बजाकर और नारेबाजी कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 48 दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने वर्ष 2018 की सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ देने और पांच प्रतिशत छूट के आधार पर चयन सूची में बदलाव कर नई सूची जारी करने की मांग उठाई।
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