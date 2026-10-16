Yogi government: आयुष सेक्टर में यूपी की बड़ी तैयारी! योगी सरकार की नई नीति से निवेश, अस्पताल और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

प्रस्तावित आयुष पॉलिसी-2026 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं देने की योजना है। इसमें कैपिटल सब्सिडी, जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे प्रावधान शामिल किए जाने की बात कही गई है। इन सुविधाओं का उद्देश्य प्रदेश में आयुष से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। सरकार की मंशा है कि आयुष क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को अनुकूल माहौल मिले और प्रदेश में इस उद्योग का विस्तार हो। निवेश बढ़ने से आयुष औषधियों के उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित कारोबारी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रोत्साहनों की वास्तविक पात्रता, दरों और शर्तों का निर्धारण अंतिम नीति तथा उसके लागू होने से जुड़े सरकारी आदेशों के आधार पर ही स्पष्ट होगा।