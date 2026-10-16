46 दिन से SCERT में डटे शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी! 68,500 भर्ती की आरक्षण विसंगति पर समाधान का इंतजार

68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा आरक्षण का मुद्दा अभ्यर्थियों के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित विसंगतियों का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। इसी मांग को लेकर वे लगातार अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित तथ्यों की समीक्षा की जाए और नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा करने के कारण उनकी परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में वे चाहते हैं कि जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनें और मामले को आगे बढ़ाने के बजाय उसके निस्तारण की दिशा में ठोस पहल करें। हालांकि, आरक्षण विसंगति के संबंध में अभ्यर्थियों की ओर से उठाए गए सभी बिंदुओं और विभागीय रिकॉर्ड की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।