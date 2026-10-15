15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

सोना 21 हजार और चांदी 60 हजार रुपये महंगी, फिर भी धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद

Lucknow Dhanteras: लखनऊ में महंगे सोने-चांदी के बावजूद धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है। सराफा बाजार में प्री-बुकिंग शुरू, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ी।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 15, 2026

चांदी में भी 60 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी; सर्राफा कारोबारियों ने शुरू की प्री-बुकिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

चांदी में भी 60 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी; सर्राफा कारोबारियों ने शुरू की प्री-बुकिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Dhanteras Shopping: महंगाई के बीच भी इस बार धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर ग्राहकों का उत्साह बरकरार है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में कारोबारियों को उम्मीद है कि छह नवंबर को पड़ने वाले धनतेरस के पर्व पर सोने की बिक्री नए रिकॉर्ड बना सकती है। वर्ष 2025 के मुकाबले सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 21 हजार रुपये और चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम करीब 60 हजार रुपये की तेजी बताई जा रही है। इसके बावजूद ग्राहक खरीदारी की तैयारी में जुटे हैं। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए सराफा बाजार के साथ वाहन बाजार में भी बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है।

महंगे सोने के बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी

धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण और सोने के सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं। कुछ ग्राहक बजट के मुताबिक हल्के आभूषण पसंद कर रहे हैं, जबकि कई लोग त्योहार के लिए पहले से खरीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि पर्व के करीब आने के साथ बाजार में ग्राहकों की आवाजाही और बढ़ेगी।

प्री-बुकिंग से खरीदारी आसान बनाने की तैयारी

धनतेरस की मांग को देखते हुए सराफा कारोबारियों ने प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ कारोबारी ग्राहकों से कुल कीमत का 50 प्रतिशत और कुछ 75 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान लेकर सोने की बुकिंग कर रहे हैं। इससे ग्राहकों को अपनी खरीदारी पहले से तय करने का विकल्प मिल रहा है। हालांकि, बुकिंग के समय सोने की कीमत तय होगी या डिलीवरी के दिन के भाव लागू होंगे, यह संबंधित कारोबारी की शर्तों पर निर्भर करेगा। ग्राहकों को भुगतान से पहले इन शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है।

खरीदारी पर उपहार देने की तैयारी

धनतेरस के मौके पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी खरीदारी के साथ निश्चित उपहार देने की तैयारी भी कर रहे हैं। त्योहार के दौरान उपहार और विशेष ऑफर ग्राहकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण बन सकते हैं। हालांकि, ऑफर की पात्रता, न्यूनतम खरीदारी और उपहार की उपलब्धता जैसी शर्तें दुकान के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। ग्राहकों को खरीदारी से पहले इनका विवरण स्पष्ट कर लेना चाहिए।

वाहन बाजार में भी त्योहार की रौनक

सोने-चांदी के साथ धनतेरस और दीपावली को लेकर वाहन बाजार में भी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। वाहन कारोबारियों ने ग्राहकों की मांग को देखते हुए बुकिंग शुरू कर दी है। त्योहार पर नया वाहन खरीदना शुभ मानने वाले ग्राहक पहले से मॉडल और बजट तय कर रहे हैं। उपलब्ध कारोबारी जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग पिछले साल की तुलना में करीब 20 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है। यदि यह रुझान बरकरार रहता है, तो इस त्योहार पर इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में भी अच्छी बिक्री की उम्मीद की जा सकती है।

त्योहार से कारोबारियों को बड़ी उम्मीद

धनतेरस और दीपावली का समय सराफा तथा वाहन कारोबार के लिए अहम माना जाता है। इस दौरान खरीदारी की परंपरा के चलते बाजार में मांग बढ़ती है। इस बार कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों की दिलचस्पी कारोबारियों के लिए सकारात्मक संकेत है। अब बाजार की नजर धनतेरस के दिन होने वाली वास्तविक बिक्री पर है, जिससे पता चलेगा कि महंगाई के बीच खरीदारी का उत्साह कारोबार को किस स्तर तक पहुंचाता है।

CM Yogi: बेटियों की शिक्षा से बदलेगा यूपी का भविष्य, मां स्कंदमाता के संदेश से सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश

ये भी पढ़ें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन किए (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 02:49 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सोना 21 हजार और चांदी 60 हजार रुपये महंगी, फिर भी धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

EVM के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर दिखाकर ‘EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ’ की मांग उठाई (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

UP Panchayat Election News: यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर बोले अशोक बाजपेयी, कहा- सरकार ने नहीं टाले चुनाव

UP Panchayat Election News
लखनऊ

यूपी स्टार्टअप नीति-2026: छह स्तंभों से बढ़ेगा नवाचार, StartinUP पोर्टल पर मिलेंगी सुविधाएं

StartinUP पोर्टल के जरिए स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और मेंटर्स को एक डिजिटल मंच पर जोड़ने की तैयारी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )     
लखनऊ

हर छत बनेगी बिजलीघर,यूपी में 9 लाख सोलर प्लांट, 3,000 मेगावाट पार हुई क्षमता

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 9,500 से अधिक वेंडर्स के नेटवर्क से रोजगार के नए अवसर (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा और निर्धारित शारीरिक दक्षता मानक लागू।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.