सोना 21 हजार और चांदी 60 हजार रुपये महंगी, फिर भी धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद

Dhanteras Shopping: महंगाई के बीच भी इस बार धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर ग्राहकों का उत्साह बरकरार है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में कारोबारियों को उम्मीद है कि छह नवंबर को पड़ने वाले धनतेरस के पर्व पर सोने की बिक्री नए रिकॉर्ड बना सकती है। वर्ष 2025 के मुकाबले सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 21 हजार रुपये और चांदी की कीमत में प्रति किलोग्राम करीब 60 हजार रुपये की तेजी बताई जा रही है। इसके बावजूद ग्राहक खरीदारी की तैयारी में जुटे हैं। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए सराफा बाजार के साथ वाहन बाजार में भी बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है।