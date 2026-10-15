वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता





UP Government Jobs:उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन कांस्टेबल सेवा नियमावली-2022 में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। इस संबंध में भर्ती नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पात्र पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया के कई चरणों से राहत देने का भी प्रावधान किया गया है।