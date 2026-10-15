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वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता

UP Transport Department: यूपी परिवहन विभाग की प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार ने आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया में राहत के प्रावधान किए।
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Ritesh Singh

Oct 15, 2026

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा और निर्धारित शारीरिक दक्षता मानक लागू।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा और निर्धारित शारीरिक दक्षता मानक लागू।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )



UP Government Jobs:उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती को लेकर पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने प्रवर्तन कांस्टेबल सेवा नियमावली-2022 में संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। इस संबंध में भर्ती नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पात्र पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया के कई चरणों से राहत देने का भी प्रावधान किया गया है।

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Updated on:

15 Oct 2026 01:51 pm

Published on:

15 Oct 2026 01:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता

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