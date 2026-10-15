UP Crime: धनुवासाड़ में देर रात दर्दनाक वारदात, रेखा देवी की मौत से गांव में सनसनी; पति हिरासत में

Dhanuwasar Village Husband Held Over Wife Killing: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। धनुवासाड़ गांव में देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान रेखा देवी (करीब 40 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना में उनके पति राधाकृष्ण पर रस्सी से गला कसकर हत्या करने का आरोप है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, घटना के समय आरोपी पति कथित तौर पर शराब के नशे में था। सूचना मिलने पर मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।