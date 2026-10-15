UP Crime: धनुवासाड़ में देर रात दर्दनाक वारदात, रेखा देवी की मौत से गांव में सनसनी; पति हिरासत में

धनुवासाड़ गांव में देर रात वारदात से मचा हड़कंप, रस्सी से गला कसने का आरोप; फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Dhanuwasar Village Husband Held Over Wife Killing: राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। धनुवासाड़ गांव में देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान रेखा देवी (करीब 40 वर्ष) के रूप में हुई है। घटना में उनके पति राधाकृष्ण पर रस्सी से गला कसकर हत्या करने का आरोप है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, घटना के समय आरोपी पति कथित तौर पर शराब के नशे में था। सूचना मिलने पर मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, मोहनलालगंज के धनुवासाड़ गांव में देर रात पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि पति ने रस्सी से पत्नी का गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिवार और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है।
घटना की सूचना मिलने पर मोहनलालगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से संबंधित प्रारंभिक जानकारी जुटाई। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पुष्टि के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही परिवार के सदस्यों और घटना से संबंधित जानकारी रखने वाले लोगों से पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू की है। अधिकारियों की जांच का मुख्य उद्देश्य घटना के क्रम, विवाद की वजह और कथित हत्या से जुड़े साक्ष्यों को स्पष्ट करना है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए, ताकि जांच में वैज्ञानिक तथ्यों की मदद ली जा सके। ऐसे मामलों में घटनास्थल की स्थिति, उपलब्ध वस्तुओं और अन्य भौतिक साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण होती है। पुलिस इन साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाकर घटना की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल, घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस ने मृतका रेखा देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की मौत के कारण और उससे संबंधित चिकित्सकीय तथ्यों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे मौत की परिस्थितियों की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट आने के बाद विवेचना में सामने आए अन्य तथ्यों के साथ उसका मिलान किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मामले में मृतका के बेटे प्रभात गौतम की ओर से तहरीर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी बताई गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। शिकायत में दर्ज तथ्यों, परिजनों के बयान और घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा। पुलिस का प्रयास है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाए और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित हो।
पुलिस ने आरोपी पति राधाकृष्ण को हिरासत में ले लिया है। उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पति-पत्नी के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और वारदात के समय वास्तव में क्या परिस्थितियां थीं। इसके साथ ही घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का भी सत्यापन किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिए जाने और पूछताछ किए जाने की जानकारी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
रेखा देवी और राधा कृष्ण के परिवार में तीन बेटे और एक बेटी हैं। मां की मौत की घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घरेलू विवाद के बीच हुई इस कथित हत्या ने एक बार फिर पारिवारिक तनाव के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है। हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है और इसे लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा। पुलिस सभी संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है।
घटना के बाद गांव में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई गई है। पुलिस मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही मामले की विवेचना में जुटी है। फॉरेंसिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों के बयान और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। घटना के कारणों और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच आगे बढ़ने के साथ ही हो सकेगी।
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