CM Yogi: बेटियों की शिक्षा से बदलेगा यूपी का भविष्य, मां स्कंदमाता के संदेश से सीएम योगी ने दिया बड़ा संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के कल्याण को लेकर कई स्तरों पर काम किया गया है। उनके अनुसार, सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व तक विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र सुरक्षा एवं कल्याण का ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि पहले संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण अनेक बेटियों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां किसी बेटी की शिक्षा में बाधा न बनें। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर देना प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है।