नवरात्र पर युवाओं को खास तोहफा, जानिए क्या है यूपीकॉन का ‘उद्यमी बडी’ अभियान

नवरात्र के अवसर पर शुरू की गई यह पहल महिला सशक्तीकरण और युवा उद्यमिता को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने से उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर मजबूत हो सकते हैं। वहीं, युवाओं को कौशल, वित्तीय सहायता और योजनाओं की जानकारी से जोड़ना उन्हें अपने भविष्य के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। ‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’ और ‘उद्यमी बडी’ के संदेश के जरिए यूपीकॉन ने युवाओं को यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि सपनों को साकार करने के लिए पहल करना, लगातार सीखना और उपलब्ध अवसरों का सही उपयोग करना जरूरी है। आने वाले समय में ऐसी पहलों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवाओं को प्रेरणा के साथ व्यावहारिक मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ लेने में कितनी मदद मिलती है।