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नवरात्र पर युवाओं को खास तोहफा, जानिए क्या है यूपीकॉन का ‘उद्यमी बडी’ अभियान

Udyami Buddy: नवरात्र पर यूपीकॉन ने ‘उद्यमी बडी’ मैस्कॉट लॉन्च कर युवाओं और बेटियों को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। पहल से स्वरोजगार, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 13, 2026

‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’: बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपीकॉन की नई पहल  (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )  

‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’: बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपीकॉन की नई पहल  (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )  

Navratri Yogi Government: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नवरात्र के अवसर पर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (यूपीकॉन) ने युवाओं और महिला उद्यमियों को नई दिशा देने के उद्देश्य से ‘उद्यमी बडी’ मैस्कॉट का शुभारंभ किया। यूथ अड्डा केंद्रों के माध्यम से शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपने सपनों को पहचानने, नए कौशल सीखने और व्यावसायिक विचारों को सफल उद्यम में बदलने के लिए प्रेरित करना है। ‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’ संदेश के साथ यह पहल विशेष रूप से बेटियों को आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है।

आठ जिलों समेत विभिन्न केंद्रों पर दिखा उत्साह

‘उद्यमी बडी’ मैस्कॉट के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित यूथ अड्डा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ, मुरादाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर, प्रयागराज, गोंडा और वाराणसी सहित कई जिलों में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कार्यक्रमों में सैकड़ों युवाओं की सहभागिता रही। इनमें अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाली युवतियों के साथ पहले से उद्यम चला रहीं महिला उद्यमी भी शामिल हुईं। कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को यह संदेश दिया गया कि उद्यमिता केवल बड़े निवेश या स्थापित व्यावसायिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, कौशल, मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के सहारे छोटे स्तर से भी व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है।

‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’ से बढ़ेगा आत्मविश्वास

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण ‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’ गतिविधि रही। इसके तहत युवाओं और युवतियों को अपने सपनों, भविष्य की योजनाओं और उन कौशलों के बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया गया, जिन्हें वे सीखना चाहते हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपनी रुचियों, क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानने का अवसर देना था। साथ ही, उन्हें यह समझाने का प्रयास किया गया कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट सोच, निरंतर सीखने की इच्छा और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास किया गया।

नई पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतीक है ‘उद्यमी बडी’

यूपीकॉन की ओर से तैयार किया गया ‘उद्यमी बडी’ एक युवा लड़की के रूप में डिजाइन किया गया मैस्कॉट है। यह नई पीढ़ी की उस सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें युवा अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और कौशल के बल पर नए अवसर तलाशते हैं और अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इस मैस्कॉट के जरिए उद्यमिता को युवाओं के लिए एक सहज, सकारात्मक और संभावनाओं से भरे विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नवरात्र के दौरान इसे महिला शक्ति और आत्मनिर्भरता के संदेश से जोड़ना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य बेटियों को यह विश्वास दिलाना है कि वे अपनी क्षमता के अनुरूप व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम बन सकती हैं और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सरकारी योजनाओं की जानकारी से खुलेंगे अवसर

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रेरणा ही नहीं, बल्कि योजनाओं की सही जानकारी और वित्तीय सहायता तक पहुंच भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से यूथ अड्डा केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एमएसएमई विभाग की विभिन्न ऋण एवं सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि उपलब्ध योजनाओं के माध्यम से पात्रता के अनुरूप वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और अन्य सुविधाओं का लाभ लेकर अपने व्यावसायिक विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। युवाओं के लिए जरूरी है कि वे व्यवसाय शुरू करने से पहले अपनी योजना तैयार करें, बाजार की जरूरतों को समझें और संबंधित योजनाओं की पात्रता एवं शर्तों की जानकारी प्राप्त करें। यूथ अड्डा के माध्यम से इसी तरह की जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा

प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र, स्थानीय उत्पादों, डिजिटल कारोबार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से युवा अपनी आजीविका विकसित करने के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। ऐसे में उद्यमिता संबंधी जागरूकता कार्यक्रम युवाओं को व्यवसाय की संभावनाओं से परिचित कराने और उन्हें उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए तैयार करने में उपयोगी हो सकते हैं। यूपीकॉन की यह पहल योगी सरकार के उस संकल्प से जुड़ी है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

यूपीकॉन की पहल से युवाओं को मिलेगा मार्गदर्शन

यूपीकॉन के प्रबंध निदेशक प्रवीण सिंह ने कहा कि संस्था की पहल का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर महिलाओं को उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना और उन्हें रोजगार तलाशने के साथ स्वयं रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यूथ अड्डा के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता संबंधी जानकारी, मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके अनुसार, ‘उद्यमी बडी’ केवल एक मैस्कॉट नहीं है, बल्कि युवाओं को सपने देखने, कौशल सीखने और अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देने वाला संदेश है। इस पहल के जरिए युवाओं को अपने विचारों पर विश्वास करने और उन्हें वास्तविक रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को मिलेगा नया प्रोत्साहन

नवरात्र के अवसर पर शुरू की गई यह पहल महिला सशक्तीकरण और युवा उद्यमिता को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने से उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर मजबूत हो सकते हैं। वहीं, युवाओं को कौशल, वित्तीय सहायता और योजनाओं की जानकारी से जोड़ना उन्हें अपने भविष्य के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। ‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’ और ‘उद्यमी बडी’ के संदेश के जरिए यूपीकॉन ने युवाओं को यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि सपनों को साकार करने के लिए पहल करना, लगातार सीखना और उपलब्ध अवसरों का सही उपयोग करना जरूरी है। आने वाले समय में ऐसी पहलों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवाओं को प्रेरणा के साथ व्यावहारिक मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ लेने में कितनी मदद मिलती है।

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Updated on:

13 Oct 2026 12:04 pm

Published on:

13 Oct 2026 12:04 pm

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