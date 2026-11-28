पोस्टर के बीच में अल जजीरा की एक खबर का स्क्रीनशॉट लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि राहत शिविरों में रह रहे भारतीय बच्चे ठंड से मर रहे हैं और मुजफ्फरनगर में दंगों के बाद के कुछ हफ्तों में करीब 30 बच्चों की कड़ाके की ठंड से मौत होने का भी जिक्र है। होर्डिंग पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि मुजफ्फरनगर दंगों के कातिल मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। नीचे 'समस्त अब्दुल समाज उत्तर प्रदेश' लिखा हुआ है। यह पोस्टर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रही सियासत से जुड़ा माना जा रहा है।