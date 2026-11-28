कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना (PC IANS)
Muslim Reservation: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश से सवाल किया कि उनके लिए कुरान बड़ा है या संविधान? राजभर ने आरोप लगाया कि सपा मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए आरक्षण का वादा कर रही है, जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अखिलेश को संविधान पढ़ने की नसीहत भी दी।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह संविधान और आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन मुस्लिमों को आरक्षण देने का वादा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि महाराज, सुना है आपको रैपिड फायर राउंड बहुत पसंद है। उसी अंदाज में बता दीजिए कि आपके लिए कुरान बड़ा है या संविधान।
उन्होंने आरोप लगाया कि सपा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए आरक्षण का वादा कर रही है। राजभर ने कहा कि गैर-यादव पिछड़ों और दलितों के लिए संविधान सबसे बड़ा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर अखिलेश ने बाबा साहेब का संविधान पढ़ा होता तो उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण देने से जुड़े प्रावधानों की जानकारी होती।
ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में इंदिरा साहनी केस, पश्चिम बंगाल के 2024 के ओबीसी मामले और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण से जुड़े विवाद का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अदालतों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिशों को स्वीकार नहीं किया है। राजभर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की कोशिश को वहां की हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव को इन मामलों के फैसले पढ़ने की सलाह दी।
मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा और उसके सहयोगी सत्ता में आने के लिए संविधान बदलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि समानता और धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। ऐसे में संविधान में बदलाव करके भी इस तरह का आरक्षण लागू करना आसान नहीं होगा।
राजभर ने मुस्लिमों को अलग आरक्षण देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के हिस्से पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के भीतर नया कोटा बनाया जाता है तो गैर-मुस्लिम ओबीसी और दलितों का हिस्सा कम हो सकता है। वहीं, इस सीमा से ऊपर जाने पर कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में अखिलेश यादव और सपा की राजनीति पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुस्लिम, गैर-यादव पिछड़े और बहुजन समाज के लोग अब उनकी राजनीति को समझने लगे हैं। राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ताइस नहीं, आपकी अगली पैदाइश में भी नहीं बनेगी सपा की सरकार।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश