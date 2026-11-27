सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भी पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव लूटने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाहर से ऐसे लोग लाए जा रहे हैं, जिनका मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं है। अखिलेश ने दावा किया कि अभी आंकड़ों का खेल देखने को मिलेगा। इस दौरान परिसीमन को लेकर भी अखिलेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। उनका आरोप है कि सरकार यह कदम केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए उठा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब तक जो बड़े फैसले ले चुकी है, उनसे आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है।