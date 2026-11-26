भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, "अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग जान चुके हैं कि अब वे जा रहे हैं, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता आजम खां की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने समय और जरूरत के हिसाब से अपने घोषणा-पत्र में नए मुद्दों को शामिल किया है। जनता बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने जब भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया, उसे लागू किया है। इतना ही नहीं, सरकार चलाने के दौरान यदि कोई नई परिस्थिति या जरूरत सामने आई तो उसे भी अपने एजेंडे में शामिल कर पूरा किया गया।