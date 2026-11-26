रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित इस महारैली को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म था। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की इस रैली में बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी के बीच उनके बड़े भाई भरत आजाद का यह अलग अंदाज भी कार्यक्रम की चर्चित तस्वीरों में शामिल हो गया। कुल मिलाकर, लखनऊ की इस महारैली में जहां राजनीतिक भाषणों और नेताओं की मौजूदगी पर लोगों की नजरें टिकी रहीं, वहीं भरत आजाद का मंच से दूर रहकर समर्थकों के बीच नजर आना भी लोगों के लिए चर्चा का खास विषय बन गया।