Constitution Day 2026: संविधान दिवस के मौके पर गुरुवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा को लेकर संविधान रक्षा मार्च निकाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में प्रदेश के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर सुबह से ही नेताओं और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान संविधान की रक्षा और मतदान के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई गई।