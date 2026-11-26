एक चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सवाल पूछा गया कि, अखिलेश यादव के आरोपों पर आयोग शपथ पत्र मांगता है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर चुप्पी साध लेता है। इस पर नवदीप रिणवा ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल के बाद जब समाजवादी पार्टी ने तीन लाख डुप्लीकेट वोटरों की सूची सौंपी थी, तो आयोग ने बिना किसी शपथ पत्र की मांग किए उसे स्वीकार किया और जांच करवाई। रिणवा ने आगे बताया कि दो तीन दिन पहले भी सपा ने ज्ञापन देकर एक लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची दी है, जिसकी गंभीरता से जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें सही पाई जाती हैं, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।