मौर्य ने कांग्रेस के इतिहास का हवाला देते हुए कहा, "जिसने देश में आपातकाल लगाया, जिसने कई बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, जिसने शाहबानो प्रकरण में तुष्टिकरण के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को बढ़ावा देने का काम किया, जिसने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगाने का काम किया और जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया, उस कांग्रेस को संविधान पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।"