लखनऊ में सपा के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोग बहुत परेशान हैं और हिंदू-मुस्लिम झगड़ों से तंग आ चुके हैं। आजम के मुताबिक, नेता चाहे जितने बड़े दावे कर लें, लेकिन सच्चाई लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। उनके इस बयान में चुनाव से पहले जनता की नाराजगी और मौजूदा माहौल को लेकर उनकी बात सामने आई।