लक्ष्मी सिंह और जे. रविंदर गौड़ की नई तैनाती के बाद नोएडा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में बदलाव (फोटो सोर्स :file photo )
UP IPS Officers Transfer: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 28 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस सूची में पुलिस कमिश्नर से लेकर एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सबसे बड़ा बदलाव प्रयागराज, वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में देखने को मिला है। मोहित अग्रवाल को वाराणसी से प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज से हटाकर एडीजी स्थापना, पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नरों की भी अदला-बदली की गई है।
तबादला सूची के मुताबिक, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को अब प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर पीयूष मोर्डिया को एडीजी स्थापना के पद पर पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजा गया है। इस बदलाव के बाद वाराणसी में भी नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की गई है। लखनऊ परिक्षेत्र के आईजी किरण एस को वाराणसी का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अब उन्हें वाराणसी में पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इन बदलावों को प्रदेश के प्रमुख शहरों में पुलिस प्रशासन की नई व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी बड़ा बदलाव किया गया है। गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद भेजा गया है। वहीं गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ को गौतमबुद्धनगर की जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों अधिकारियों की नई तैनाती के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन की कमान नए अधिकारियों के हाथ में होगी। दोनों ही जिले औद्योगिक गतिविधियों, तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन शहरों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और Traffic Management को लेकर पुलिस की भूमिका अहम मानी जाती है।
सरकार ने जोन स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। एडीजी बरेली जोन रहे रहमत शर्मा को एडीजी लखनऊ जोन बनाया गया है। वहीं लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार को बरेली जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अलीगढ़ के डीआईजी प्रभाकर चौधरी को लखनऊ परिक्षेत्र भेजा गया है। सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह को आगरा परिक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। आगरा के डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय को अलीगढ़ परिक्षेत्र भेजा गया है, जबकि तकनीकी सेवाओं में तैनात डीआईजी आशीष तिवारी को सहारनपुर परिक्षेत्र का नया डीआईजी बनाया गया है।
जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के स्तर पर भी बदलाव किया गया है। अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल को अयोध्या भेजा गया है। इस बदलाव के बाद दोनों जिलों में पुलिस की कमान नए अधिकारियों के हाथ में होगी। अयोध्या धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, जबकि मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख कारोबारी केंद्र है। दोनों जगह कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को संभालनी होगी।
तबादला सूची में कई अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। गौतमबुद्धनगर में डीसीपी रहीं सुमनित को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में एसपी बनाया गया है। आकाश तोमर को पुलिस अकादमी मुरादाबाद का एसपी, अमित कुमार को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) का एसपी और नरेंद्र कुमार सिंह को पीटीसी सीतापुर का एसपी नियुक्त किया गया है। इसी तरह डॉ. अनिल कुमार पांडेय को कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग में, त्रिभुवन सिंह को जीआरपी मुख्यालय में और राजेश कुमार श्रीवास्तव को अभिसूचना मुख्यालय में एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। सुशील कुमार शुक्ला को पीटीएस गोरखपुर भेजा गया है, जबकि अजीत कुमार सिन्हा को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में तैनाती दी गई है। दिनेश त्रिपाठी को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया है।
सरकार की ओर से जारी सूची में कानपुर नगर और आगरा में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कुलदीप सिंह गुनावत को कानपुर नगर का डीसीपी बनाया गया है। वहीं प्रीति यादव को 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा का सेनानायक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस विभाग के अलग-अलग विंग और इकाइयों में भी अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। इस फेरबदल में फील्ड पोस्टिंग के साथ मुख्यालय और विशेष इकाइयों में भी जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है।
इस तबादला सूची में तीन अधिकारियों के पहले जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों को भी निरस्त किया गया है। इनमें पुनीत द्विवेदी, नीतू और अमित कुमावत के नाम शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत पुनीत द्विवेदी को गाजियाबाद का अपर पुलिस उपायुक्त, नीतू को लखनऊ का अपर पुलिस उपायुक्त और अमित कुमावत को आगरा का अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद कई महत्वपूर्ण शहरों और जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। खास तौर पर प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद में नई तैनाती पर सबकी नजर रहेगी। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और आम जनता की शिकायतों के निस्तारण को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल 28 आईपीएस अधिकारियों के इस फेरबदल को प्रदेश के पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
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