तबादला सूची में कई अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। गौतमबुद्धनगर में डीसीपी रहीं सुमनित को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में एसपी बनाया गया है। आकाश तोमर को पुलिस अकादमी मुरादाबाद का एसपी, अमित कुमार को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) का एसपी और नरेंद्र कुमार सिंह को पीटीसी सीतापुर का एसपी नियुक्त किया गया है। इसी तरह डॉ. अनिल कुमार पांडेय को कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग में, त्रिभुवन सिंह को जीआरपी मुख्यालय में और राजेश कुमार श्रीवास्तव को अभिसूचना मुख्यालय में एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। सुशील कुमार शुक्ला को पीटीएस गोरखपुर भेजा गया है, जबकि अजीत कुमार सिन्हा को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में तैनाती दी गई है। दिनेश त्रिपाठी को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया है।