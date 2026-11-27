उत्तर प्रदेश के खाद्य उत्पाद अब देश के बाजारों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। हाल ही में आयोजित International Trade Show के दौरान मेरठ, बिजनौर, लखनऊ, गाजियाबाद और गोरखपुर के उद्यमियों ने सात देशों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी व्यापारिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत गुड़, बेकरी और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की तैयारी है। एस्टोनिया, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वियतनाम और क्यूबा के साथ हुए ये समझौते प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं।