One Kg Gold Loot: लखनऊ में एक सराफ से करीब एक किलो सोना लूटने के मामले में ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने उसे हैरान कर दिया। जिस सराफ और कारीगर पर उसे भरोसा था, उन्हीं ने उसके पास सोना होने की खबर लुटेरों तक पहुंचाई थी। इस साजिश में पुलिसकर्मी और डीआरआई का एक कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने एक सिपाही और डीआरआई कर्मी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, साजिश में अहम भूमिका निभाने वाला जौनपुर का सिपाही विनय शंकर अब भी फरार है।