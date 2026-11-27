Lucknow Road Accident: राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। लौलाई स्थित कांशीराम आवासीय कॉलोनी में सड़क पर वॉकर में बैठकर खेल रही महज सात माह की बच्ची को एक कार ने कुचल दिया। हादसा इतना गंभीर था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बच्ची की पहचान आराध्या के रूप में बताई जा रही है। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

