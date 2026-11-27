सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा से पुराने वादों का हिसाब मांगा। (फोटो सोर्स-IANS)
BJP vs SP: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच घोषणापत्र को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के चुनावी वादों को अवास्तविक बताया तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा को उसके पुराने वादे याद दिलाए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ?
लखनऊ में बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। इसके अलावा लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भेजने और किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी कही गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने साल बीतने के बाद भी ये वादे पूरे क्यों नहीं हुए?
सपा सांसद ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय कई लोगों की नौकरियां चली गईं। सरकार लगातार रोजगार देने की बात करती रही, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि जब भाजपा अपने पुराने वादे पूरे नहीं कर पाई तो उसे सपा के घोषणापत्र पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है?
अवधेश प्रसाद ने कहा कि चुनावी घोषणापत्र किसी भी राजनीतिक दल के लिए अहम दस्तावेज होता है। इसमें जनता से किए गए वादे शामिल होते हैं और पार्टी को उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।
अवधेश प्रसाद ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी भाजपा के इशारे पर काम करते हैं। सपा सांसद के मुताबिक, भाजपा उनसे जो कहलवाना चाहती है, वही वह बोलते हैं।
ओवैसी ने हाल ही में लखनऊ में एक रैली के दौरान भाजपा और सपा दोनों पर मुस्लिमों को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं देने का आरोप लगाया था। उन्होंने सपा की राजनीति पर भी सवाल उठाए थे।
समाजवादी पार्टी ने 26 नवंबर को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया था। इसमें युवाओं को रोजगार देने, महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने और सामाजिक न्याय से जुड़े वादे किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन वादों को अवास्तविक बताते हुए सपा पर निशाना साधा था।
अब अवधेश प्रसाद ने भाजपा के पुराने वादों का हिसाब मांगकर इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच घोषणापत्र और रोजगार जैसे मुद्दों पर सियासी टकराव और बढ़ सकता है।
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