BJP vs SP: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच घोषणापत्र को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के चुनावी वादों को अवास्तविक बताया तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा को उसके पुराने वादे याद दिलाए। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ?