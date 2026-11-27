SP Congress Alliance: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही सीट बंटवारे की चर्चाओं पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने स्थिति स्पष्ट की है। लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला गठबंधन का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सीट बंटवारे से जुड़े हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए श्याम लाल पाल ने कहा कि, किसी भी दल की ओर से तय संख्या में सीटें मांगने की कोई बात नहीं की जा रही है। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है।