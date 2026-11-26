संबोधन के दौरान आजम खान ने बिना नाम लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि ऐसे लोग अपनी इस बीमारी से बाज आएं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो खुद कुछ बन सकते हैं और न ही किसी को कुछ बना सकते हैं, लेकिन वे किसी सरकार का बनना प्रभावित जरूर कर सकते हैं। राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि, हम बहता हुआ समंदर हैं, कोई गंदा नाला नहीं हैं। हम वोट कटुआ नहीं हैं, बल्कि वोट जोड़ने वाले हैं। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा पेश किए जाने वाले घोषणापत्र को आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य बताया। आजम खान ने मंच पर बैठे वरिष्ठ नेताओं, पत्रकारों और पैनलिस्टों का आभार जताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब भी घोषणापत्र बनाया, उसे लागू किया है।