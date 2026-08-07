अब्दुल्लाह आजम खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो उत्तर प्रदेश के 17 वीं विधान सभा के सदस्य हैं। वह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सुअर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। वह वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे हैं। अब वह विधायक पद पर कार्यरत हैं। <strong>जीवन शैली व शिक्षा</strong> अब्दुल्लाह आजम खान का जन्म समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के यहां हुआ था। उस समय इनके पिता आजम खान एक विधायक पद पर कार्यरत थे और इनकी माता का नाम ताजीन फात्मा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और 2015 में गैलागैगिस यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक किया। वह 2017 में 26 वर्ष की सबसे कम उम्र में विधायक बन गए।
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