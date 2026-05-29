आजम खान की बढ़ी सजा की वजह से समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ बचाना मुश्किल! रामपुर में चुनावी समीकरण बदलने के आसार

Azam Khan Latest News UP Politics:उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने परंपरागत वोट बैंक और सीटों को बचाने की होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे आजम खान फिलहाल जेल में हैं और उनके जल्द बाहर आने की संभावना भी कम नजर आ रही है।