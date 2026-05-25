रामपुर जेल में अब्दुल्ला आजम से मिलीं तंजीम फातिमा, 25 मिनट की हुई मुलाकात, मीडिया से नहीं की बात

Abdullah Azam Jail Rampur: रामपुर की राजनीति में सोमवार को उस समय हलचल तेज हो गई, जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जिला कारागार पहुंचीं और अपने बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद जेल परिसर के बाहर मौजूद मीडिया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नजरें तंजीम फातिमा की प्रतिक्रिया पर टिकी रहीं। हालांकि, इस बार उनका रवैया पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दिया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे गाड़ी में बैठकर रवाना हो गईं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय सागर भी मौजूद रहे।