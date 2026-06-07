UP Police Recruitment Exam: पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, रामपुर में 16 केंद्रों पर 24 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

रामपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी (फोटो- पत्रिका)
UP Police Recruitment Exam 2026: यूपी के रामपुर जिले में 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलेभर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का व्यापक खाका तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दोनों पालियों में करीब 24 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में आने वाले अभ्यर्थियों को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से आकलन किया गया है। सभी केंद्रों का भौतिक निरीक्षण भी पूरा कर लिया गया है ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो।
परीक्षा के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अलावा हर केंद्र के लिए एक इंस्पेक्टर को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जो परीक्षा के दौरान सुरक्षा और अनुशासन की निगरानी करेगा। अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले सघन जांच की जाएगी ताकि किसी भी प्रतिबंधित सामग्री को परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने से रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा अवधि के दौरान पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें।
परीक्षा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक मजिस्ट्रेट और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन और वितरण की निगरानी के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना है, जिससे किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो सके।
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। परीक्षा के लिए दूसरे जिलों से आने वाले उम्मीदवारों को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। इन हेल्प डेस्कों पर तैनात कर्मचारी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने, परिवहन संबंधी जानकारी प्राप्त करने और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। शुक्रवार को भी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक विस्तृत रिहर्सल आयोजित किया गया, जिसमें परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अभ्यास किया गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पुलिस और प्रशासन दोनों का लक्ष्य भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और शांति के साथ संपन्न कराना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि व्यापक तैयारियों और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के चलते परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होगी तथा अभ्यर्थियों को एक सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
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