UP Police Recruitment Exam: पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, रामपुर में 16 केंद्रों पर 24 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

UP Police Recruitment Exam 2026: यूपी के रामपुर जिले में 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिलेभर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का व्यापक खाका तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।