जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश यादव का बयान, बोले-शिक्षा विरोधी BJP, गरीब छात्रों के भविष्य पर बुलडोजर चला रही है

सपा प्रमुख ने कहा कि हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और उसे बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं किसी तरह की कागजी कमी है तो उसका समाधान कानून और नियमों के तहत किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। हम शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए देश भर से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखा जाए।