आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका! हेट स्पीच मामले में अपील खारिज, 2 साल की सजा बरकरार

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि यह मामला साल 2019 का है। तत्कालीन उपजिलाधिकारी घनश्याम त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि थाना भोट क्षेत्र के ग्राम मनकरार में एक चुनाव सभा के दौरान आजम खान ने अधिकारियों को लेक​र विवादित बयान दिया था। सपा नेता ने कहा था कि कलेक्टर-वलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं…देखे हैं मायावती जी के फोटो। कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते हैं। उन्हीं से गठबंधन है, उनके ही जूते साफ कराऊंगा इनसे अल्लाह ने चाहा। उनकी इस टिप्पणी को लेकर केस दर्ज किया गया था।