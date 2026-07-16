‘कोर्ट का रुख करेंगे आजम खान?’ जौहर यूनिवर्सिटी के बुलडोजर एक्शन की खबरों के बीच क्या बोली पत्नी तंजीम फातिमा

Mohammad Ali Jauhar University Row: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जेल में बंद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 भवनों में से 38 को अवैध निर्माण मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के कराया गया था। संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है कि वह स्वयं इन भवनों को हटा ले। निर्धारित समय में ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।