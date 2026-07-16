आजम खान के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ को लेकर सपा नेता का बड़ा बयान, जौहर यूनिवर्सिटी पर क्या बोले अमीक जामेई

अमीक जामेई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सुनने में आया है कि 38 इमारतों को गिराने का आदेश आया है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से लोग थक चुके हैं। आप डायनामाइट लगाकर पूरी यूनिवर्सिटी को ही उड़ा दीजिए। या एयर फोर्स का इस्तेमाल करके भी कैंपस को उड़ाया जा सकता है। आप न तो धर्म का मंदिर छोड़ रहे हैं, न ही शिक्षा का मंदिर। धर्म का मंदिर लूट चुका है और अब शिक्षा का मंदिर भी लूटने जा रहा है। जब धर्म का मंदिर नहीं बच सका तो शिक्षा के मंदिर का क्या महत्व है?' उन्होंने कहा कि मठ के जितने भी नक्शे हैं, उनको ठीक करवा लीजिए। जितनी बिल्डिंग्स हैं, उनको ठीक करवा लीजिए। अपने विधायकों की एक बैठक बुलाइए। जहां-जहां पर भी उनकी प्रॉपर्टी है, उसका नक्शा और जितनी भी बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, उन सभी को ठीक करवा दीजिए।