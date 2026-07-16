Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री के बेटे समेत 9 लोगों पर केस, जमीन कब्जाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

Pratapgarh Land Dispute News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जमीन विवाद का एक मामला चर्चा में है। नगर कोतवाली पुलिस ने पूर्व मंत्री के बेटे और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता संजय पांडेय समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, निर्माण सामग्री हटाई, फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन वापस देने के बदले 50 लाख रुपये की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।