Saharanpur News: सहारनपुर में महिला ने सिपाही समेत 6 लोगों पर दर्ज कराया केस, कोर्ट के आदेश के बाद हुई FIR

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद वह घायल हालत में मिर्जापुर थाने पहुंची, लेकिन वहां तैनात सिपाही विपिन गहलोत और एक महिला कांस्टेबल ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत के अनुसार, सिपाही ने कथित तौर पर मेडिकल न कराने और कहीं भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने देने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि पुलिस से मदद नहीं मिलने के कारण उसे न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।