सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बिहार का बदमाश, वाराणसी से एक लाख और चंदौली से 25 हजार का था इनाम

₹1.25 Lakh Rewarded Criminal Encounter in Saharanpur: सहारनपुर में पुलिस और एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में बिहार का रहने वाला ललन सिंह उर्फ लल्लन मर गया है। लल्लन के ऊपर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने एक लाख रुपए का इनाम रखा था, जबकि चंदौली पुलिस ने भी उसके ऊपर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि लल्लन के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस को उसकी काफी दिनों से तलाश थी। इसके बाद रविवार की देर रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वह घायल हो गया। वहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।