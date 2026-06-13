आजमगढ़ में मुठभेड़ में हत्यारोपी गिरफ्तार, बुजुर्ग का गला काटकर की थी हत्या, वर्षों से थी रंजिश

पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, खून से सना गमछा और खून से सनी शर्ट बरामद की है। वहीं, आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अभय के शहर कोतवाली इलाके में मिलने की जानकारी के बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी अभय के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।