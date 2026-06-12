GST अधिकारी के ससुराल में 2.5 करोड़ के गहने चुराने वाले 2 अरेस्ट, वाराणसी पुलिस ने एक को किया ‘लंगड़ा’

दरअसल, मूल रूप से बिहार के सासाराम जनपद के रहने वाले विनोद कुमार का शिवपुर में मकान है। बीते 1 जून को पूरा परिवार चाचा की तेरही में शामिल होने के लिए बिहार गया हुआ था। इसी दौरान उनके घर में रखें 1.90 लाख रुपए कैश, हीरे, सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। मकान मालिक ने बताया कि इस दौरान चोर उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए थे। उन्होंने बताया कि उनके दामाद मेरठ में जीएसटी अधिकारी है और उनके पुश्तैनी गहने भी इसी मकान में रखे हुए थे, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने कई टीम में गठित की थी।