GST अधिकारी के ससुराल में 2.5 करोड़ के गहने चुराने वाले 2 अरेस्ट, वाराणसी पुलिस ने एक को किया ‘लंगड़ा’

मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, Pc-Patrika
Encounter in Varanasi: वाराणसी में शिवपुर थाना क्षेत्र के ऊंदी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने दो लोग गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक, जीएसटी अधिकारी के शिवपुरी स्थित ससुराल में आरोपियों ने करीब ढाई करोड़ की चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी है।
जानकारी के मुताबिक, एसओजी प्रभारी गौरव कुमार सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शिवपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर इलाके में जीएसटी अधिकारी के ससुराल में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ऊंदी के पास मौजूद हैं। इस सूचना के बाद एसओजी प्रभारी ने शिवपुर पुलिस की टीम के साथ मिलकर मौके पर घेराबंदी की। इस दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो लोग आते दिखे, जिन्हे पुलिस ने रुकने का इशारा किया।
पुलिस ने बताया कि इस दौरान बदमाशों ने बाइक तेज कर दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं, पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में विशाल नामक बदमाश को पैर में गोली लग गई। इसके बाद वह नीचे गिर पड़ा। वहीं, उसका साथी रोहित पुलिस से बचने के लिए भागने लगा। इसके बाद एसओजी के जवानों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ की इस घटना में घायल हुए बदमाश विशाल के खिलाफ वाराणसी के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
दरअसल, मूल रूप से बिहार के सासाराम जनपद के रहने वाले विनोद कुमार का शिवपुर में मकान है। बीते 1 जून को पूरा परिवार चाचा की तेरही में शामिल होने के लिए बिहार गया हुआ था। इसी दौरान उनके घर में रखें 1.90 लाख रुपए कैश, हीरे, सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। मकान मालिक ने बताया कि इस दौरान चोर उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए थे। उन्होंने बताया कि उनके दामाद मेरठ में जीएसटी अधिकारी है और उनके पुश्तैनी गहने भी इसी मकान में रखे हुए थे, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने कई टीम में गठित की थी।
पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए लोगों में से घायल विशाल को दाहिने पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि मौके से भाग रहे रोहित को पड़कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चोरी हुए गहनों और पैसों की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
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