कर्ज और ब्याज का पैसा ना लौटना पड़े इसलिए की मुनीब की हत्या, चंदौली पुलिस ने किया लंगड़ा, बिहार का शूटर अरेस्ट

चंदौली पुलिस ने रविवार की देर शाम मुनीब हत्याकांड के मामले में आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूरज उर्फ राजेश यादव बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है और उसे मुनीब मनोज कुमार की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी लोको पायलट है, जिसने सूरज को मनोज की हत्या करने की सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया है कि आरोपी लोको पायलट ने मुनीम से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और ब्याज और कर्ज की राशि ना लौटानी पड़े इसलिए इस हत्या को अंजाम दिया गया।