कुख्यात अपराधी जिस पर था 1.65 लाख रुपये का इनाम, एनकाउंटर में ढेर; भानु प्रताप सिंह को ढूंढ रही थी 4 जिलों की पुलिस

पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे STF के निरीक्षक जेपी राय ने महाराजगंज पुलिस को सूचना दी कि एमी घाट के पास बदमाशों से मुठभेड़ चल रही है और अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत है। सूचना मिलते ही महाराजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों की STF टीम से आमने-सामने मुठभेड़ हो गई थी।