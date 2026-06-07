’11 से ज्यादा मामले दर्ज’, मुठभेड़ के बाद नूर मोहम्मद चढ़ा पुलिस के हत्थे, 3 साथी भी गिरफ्तार, हरदोई का मामला

Encounter Between Police And Thieves In UP: उत्तर प्रदेशके हरदोई जिले में पचदेवरा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसके तीन साथियों को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध हथियार, कारतूस, बाइक खोलने के उपकरण, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है।