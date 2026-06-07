’11 से ज्यादा मामले दर्ज’, मुठभेड़ के बाद नूर मोहम्मद चढ़ा पुलिस के हत्थे, 3 साथी भी गिरफ्तार, हरदोई का मामला

हरदोई में पुलिस और बदमाश मुठभेड़। फोटो सोर्स- X (@hardoipolice)
Encounter Between Police And Thieves In UP: उत्तर प्रदेशके हरदोई जिले में पचदेवरा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जबकि उसके तीन साथियों को मौके से दबोच लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें, अवैध हथियार, कारतूस, बाइक खोलने के उपकरण, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में जिलेभर में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पचदेवरा थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ क्षेत्र से गुजरने वाले हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने चंदूपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर सघन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही संदिग्ध युवक भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया।
पुलिस के मुताबिक, घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने बच निकलने का प्रयास किया। इसी बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में नूर मोहम्मद उर्फ जरेन्द्र के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान उसके तीन अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ जरेन्द्र, राजपाल (निवासी शाहजहांपुर), वीर सिंह चौहान और शिवनाथ के रूप में की है। पूछताछ में आरोपियों ने शाहाबाद और आसपास के क्षेत्रों में हुई कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य साथियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
पुलिस का मानना है कि बरामद सामान चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था।
जांच में सामने आया है कि घायल आरोपी नूर मोहम्मद उर्फ जरेन्द्र का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा वह चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी वांछित रहा है।
सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने बताया कि पचदेवरा थाना पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, चोरी की बाइकें, बाइक खोलने के उपकरण, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड, चोरी की अन्य घटनाओं में उनकी संलिप्तता और उनके नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों को कहां और किस माध्यम से बेचा जाता था। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर जल्द ही गिरोह से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
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