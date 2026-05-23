भाई-भाई के झगड़े में खूनी खेल, गुस्से में फूंकी बाइक, तो जलती गाड़ी से लिपटकर छोटे भाई ने दे दी जान

नरोईया गांव के रहने वाले गंगाराम की गांव के पास ही एक छोटी सी दुकान है। उनके चार बेटों में 18 साल का निखिल सबसे छोटा था। इन दिनों गंगाराम तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। जिसके कारण घर पर दुकान संभालने की जिम्मेदारी सबसे बड़े बेटे शेरू (30 साल) और सबसे छोटे निखिल पर थी। शुक्रवार की शाम को निखिल दुकान पर बैठा था, तभी उसका बड़ा भाई शेरू शराब के नशे में वहां पहुंचा। शेरू बाइक लेकर कहीं बाहर जाने की जिद करने लगा। निखिल ने देखा कि भाई बहुत नशे में है, इसलिए उसने एक्सीडेंट के डर से बाइक देने से मना कर दिया। निखिल ने कहा कि पापा ने नशे में बाइक देने से मना किया है।