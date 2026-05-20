सिर्फ एक गलती से पकड़ा गया करोड़ों का अश्लील साम्राज्य चलाने वाला इंजीनियर, 10 हजार अश्लील वीडियो और 40 हजार फोटो बरामद

अश्लील कंटेट बेचकर पैसे कमाने वाला विकास सिर्फ एक गलती की वजह से पकड़ा गया। दरअसल, हरदोई के रहने वाले एक छात्र ने अप्रैल में पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। छात्र ने शिकायत में बताया कि उसका AI से बना एक अश्लील वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड हुआ है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि प्रयागराज के धूमलगंज थाना क्षेत्र के बम्हरौली में मकान नंबर 23 F/9 F में रहने वाला विकास सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो और फोटो बेचने का कारोबार कर रहा है।