School Bus Accident: गंगा एक्सप्रेसवे कट पर स्कूल बस और कार की भिड़ंत, पांच बच्चे घायल

बिलग्राम क्षेत्र में मची अफरा-तफरी, प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को घर भेजा गया (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Ganga Expressway School Bus Accident: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे पुसेडा कट के पास एक स्कूल बस और मारुति स्विफ्ट कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूल बस में सवार पांच बच्चे घायल हो गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना मिलते ही पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। घायल बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया।
जानकारी के अनुसार डीपीएसडी पब्लिक स्कूल की बस मंगलवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बस में कई छात्र-छात्राएं सवार थे। जब बस गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे पुसेडा कट के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक मारुति स्विफ्ट कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि टक्कर बहुत ज्यादा भीषण नहीं थी, लेकिन अचानक हुए हादसे से बस में बैठे बच्चे डर गए और चीख-पुकार मच गई।
हादसे के दौरान बस में बैठे पांच बच्चों को हल्की चोटें आईं। कुछ बच्चों ने सिर और हाथ में दर्द की शिकायत की, जबकि कुछ को झटका लगने से घबराहट हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस की मदद से घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम पहुंचाया गया।
सूचना मिलने पर बिलग्राम पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने और यातायात व्यवस्था संभालने का काम किया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और कार को सड़क किनारे हटवा कर मार्ग को दोबारा सुचारु कराया। अधिकारियों के अनुसार हादसे के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन समय रहते स्थिति नियंत्रित कर ली गई।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम में डॉक्टरों ने घायल बच्चों की जांच की। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों को गंभीर चोट नहीं आई थी। प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी मिलते ही अभिभावकों ने राहत की सांस ली। कई अभिभावक अस्पताल भी पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद बस में बैठे कई बच्चे डर के कारण रोने लगे। अचानक हुए हादसे से बच्चों में दहशत फैल गई थी। स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने बच्चों को शांत कराया और सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ बच्चों को मामूली चोट के साथ मानसिक रूप से भी झटका लगा।
पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और कट पर लापरवाही मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे बने कट पर अक्सर वाहन तेज गति से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। लोगों का कहना है कि पुसेडा कट और आसपास के कई स्थानों पर पर्याप्त संकेतक और स्पीड कंट्रोल व्यवस्था नहीं है।
स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे बने कटों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं।
जैसे कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है।
हादसे के बाद स्कूल प्रशासन भी सक्रिय हो गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। स्कूल की ओर से घायल बच्चों और उनके परिजनों से संपर्क किया गया। प्रबंधन ने यह भी कहा कि भविष्य में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी।
गंगा एक्सप्रेस वे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वाहनों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। तेज रफ्तार वाहन और कटों पर लापरवाही के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सूत्रों का मानना है कि स्कूल बसों और भारी वाहनों के लिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।
यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
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