School Bus Accident: गंगा एक्सप्रेसवे कट पर स्कूल बस और कार की भिड़ंत, पांच बच्चे घायल

जानकारी के अनुसार डीपीएसडी पब्लिक स्कूल की बस मंगलवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बस में कई छात्र-छात्राएं सवार थे। जब बस गंगा एक्सप्रेसवे के नीचे पुसेडा कट के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक मारुति स्विफ्ट कार से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि टक्कर बहुत ज्यादा भीषण नहीं थी, लेकिन अचानक हुए हादसे से बस में बैठे बच्चे डर गए और चीख-पुकार मच गई।