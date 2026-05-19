लखनऊ में स्वास्थ्य क्रांति, लोहिया संस्थान में 855 करोड़ से बनेगा सुपर इमरजेंसी सेंटर

प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने की आवश्यकता और अधिक महसूस की गई थी। इसी दिशा में अब राजधानी लखनऊ में सुपर इमरजेंसी सेंटर की स्थापना को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नया अस्पताल आधुनिक तकनीकों और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस होगा। यहां गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं के मरीजों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा. विशेषज्ञों के अनुसार यह अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े इमरजेंसी मेडिकल सेंटरों में शामिल होगा। इससे मरीजों को दिल्ली और अन्य महानगरों का रुख करने की जरूरत कम पड़ेगी।