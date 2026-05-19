19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ में स्वास्थ्य क्रांति, लोहिया संस्थान में 855 करोड़ से बनेगा सुपर इमरजेंसी सेंटर

Lohia Institute Good News: लखनऊ के लोहिया संस्थान में 1010 बेड का सुपर मल्टीस्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर बनेगा। योगी कैबिनेट ने 855 करोड़ की परियोजना को मंजूरी देकर स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी सौगात दी।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

May 19, 2026

Lohia Institute Lucknow Hospital

मरीजों के लिए खुशखबरी! लखनऊ में बनने जा रहा प्रदेश का सबसे बड़ा इमरजेंसी सेंटर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lohia Institute Lucknow Hospital: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences में 1010 बेड के अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई।

यह विशाल परियोजना राजधानी के गोमतीनगर विस्तार स्थित शहीद पथ सेक्टर-7 में विकसित की जाएगी। इसके साथ ही नए ओपीडी ब्लॉक और 200 सीटों वाले आधुनिक टीचिंग ब्लॉक का भी निर्माण होगा। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 855 करोड़ 4 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद न केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आयाम

प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने की आवश्यकता और अधिक महसूस की गई थी। इसी दिशा में अब राजधानी लखनऊ में सुपर इमरजेंसी सेंटर की स्थापना को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नया अस्पताल आधुनिक तकनीकों और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस होगा। यहां गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं के मरीजों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा. विशेषज्ञों के अनुसार यह अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े इमरजेंसी मेडिकल सेंटरों में शामिल होगा। इससे मरीजों को दिल्ली और अन्य महानगरों का रुख करने की जरूरत कम पड़ेगी।

1010 बेड वाला आधुनिक अस्पताल बनेगा

परियोजना के अंतर्गत बनने वाला मल्टीस्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर पूरी तरह हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा।

  • अस्पताल में 1010 आधुनिक बेड
  • अत्याधुनिक ICU सुविधाएं
  • ट्रामा और इमरजेंसी यूनिट
  • सुपर स्पेशलिटी विभाग
  • एडवांस ऑपरेशन थिएटर
  • डिजिटल डायग्नोस्टिक सेंटर
  • 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं
  • गंभीर मरीजों के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट

जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। अक्सर बड़े हादसों या गंभीर बीमारियों के दौरान मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाते। ऐसे में यह नया सेंटर बड़ी राहत देगा।

नए ओपीडी ब्लॉक से मरीजों को राहत

लोहिया संस्थान में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने नए ओपीडी ब्लॉक के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

इस नए ब्लॉक के बनने से :

  • मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी
  • जांच और परामर्श प्रक्रिया तेज होगी
  • डिजिटल पंजीकरण सुविधा मिलेगी
  • विशेषज्ञ डॉक्टरों तक आसान पहुंच बनेगी
  • आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी

सरकार का दावा है कि नए ओपीडी ब्लॉक से प्रदेशवासियों को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

मेडिकल छात्रों को मिलेगा आधुनिक टीचिंग ब्लॉक

परियोजना के अंतर्गत 200 सीटों की क्षमता वाला नया टीचिंग ब्लॉक भी बनाया जाएगा। यह ब्लॉक आधुनिक तकनीक और डिजिटल संसाधनों से लैस होगा। मेडिकल छात्रों को यहां उन्नत शिक्षण वातावरण मिलेगा, जिससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

टीचिंग ब्लॉक में :

  • स्मार्ट क्लासरूम
  • आधुनिक लैब
  • रिसर्च सेंटर
  • डिजिटल लाइब्रेरी
  • एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग सिस्टम

जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर तैयार करने में मदद मिलेगी।

राजधानी समेत पूरे प्रदेश को होगा लाभ

यह परियोजना सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के मरीजों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश के कई जिलों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे मरीज बेहतर इलाज के लिए लखनऊ आते हैं।

नया सुपर इमरजेंसी सेंटर बनने के बाद :

  • गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिलेगा
  • रेफरल का दबाव कम होगा
  • ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को राहत मिलेगी
  • राजधानी के अस्पतालों में भीड़ नियंत्रित होगी
  • आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा

विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगी।

योगी सरकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार बड़े फैसले ले रही है।

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने

  • नए मेडिकल कॉलेज खोले
  • जिला अस्पतालों का विस्तार किया
  • मेडिकल सीटें बढ़ाईं
  • सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को मजबूत किया
  • स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण किया

अब लोहिया संस्थान में बनने वाला 1010 बेड का सुपर इमरजेंसी सेंटर इसी कड़ी का अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।

वित्त मंत्री ने दी परियोजना की जानकारी

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री Suresh Kumar Khanna ने बताया कि परियोजना के लिए कुल 855.04 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना आधुनिक चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।

कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर

सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इनमें प्रमुख प्रस्ताव :

  • लोहिया संस्थान में 1010 बेड अस्पताल
  • मेट्रो विस्तार परियोजना
  • ओबीसी आयोग का गठन
  • मिर्जापुर में 2799 करोड़ का पावर हब
  • स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी नई योजनाएं

शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।

जनता में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले का राजधानी सहित पूरे प्रदेश में स्वागत किया जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम लोगों का कहना है कि लखनऊ में लगातार बढ़ती आबादी और मरीजों की संख्या को देखते हुए इस तरह के बड़े अस्पताल की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। लोगों का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

सरकार ने संकेत दिए हैं कि परियोजना पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद लखनऊ देश के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि परियोजना समय पर पूरी हो जाती है, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

क्या बदलेगा इस परियोजना से

  • .1010 बेड का आधुनिक अस्पताल
  • .गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज
  • .बेहतर ट्रामा और इमरजेंसी सुविधा
  • .आधुनिक ओपीडी ब्लॉक
  • .मेडिकल छात्रों के लिए नया टीचिंग सेंटर
  • .राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
  • . प्रदेशभर के मरीजों को राहत
  • .स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

ये भी पढ़ें

Yogi सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक: पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत 12 प्रस्ताव मंजूर
लखनऊ
कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, लोहिया संस्थान में 1010 बेड अस्पताल निर्माण को भी हरी झंडी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 May 2026 11:30 am

Published on:

19 May 2026 11:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में स्वास्थ्य क्रांति, लोहिया संस्थान में 855 करोड़ से बनेगा सुपर इमरजेंसी सेंटर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे UP पंचायत चुनाव!, जानें कब तक OBC आयोग की आएगी रिपोर्ट

UP Election
लखनऊ

क्या था तत्कालीन CM अखिलेश यादव के समय में हुआ 2013 का वो ‘कांड’? मामला HC पहुंचा और फिर क्या हुआ

up politics what was 2013 incident that occurred during tenure of akhilesh yadav op rajbhar mentioned
लखनऊ

प्रतीक यादव की ‘अनकही’ कहानी जानकर आंख में आ जाएंगे आंसू! वो किस्से जिसने झकझोर दिया

untold story of mulayam singh yadav son prateek yadav learn about his anecdotes lucknow news
लखनऊ

गरीब था वो…कैसे कराता इतना महंगा इलाज, कैंसर मरीज ने PGI अस्पताल में ब्लेड से काट लिया गला

PGI
लखनऊ

CM योगी के राज में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर! 289 कुख्यात अपराधियों का हुआ सफाया; चौंकाने वाले आंकड़े

average of 5 encounters per day under cm yogi rule in up 289 notorious criminals eliminated know statistics
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.